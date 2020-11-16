NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı

SpaceX Falcon 9 roketi, içinde "Crew-1" adı verilen 4 astronot ile pazar günü yerel saatle 19.27’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Cumartesi günü fırlatılması planlanan ancak Eta kasırgası nedeniyle fırlatılışı ertelenen SpaceX’e ait uzay aracı, 27 saat süren bir yolculuktan sonra pazartesi yerel saat ile 23.00 civarında Uluslararası Uzay İstayonu'na (ISS) kenetlenecek.
NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacak.
- "Harika bir fırlatılış"
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Harika bir fırlatılış. NASA, biz görevi devraldığımızda kapalı bir felaketti. Şimdi tekrar açık ara dünyadaki 'en sıcak', en ileri uzay merkezi.” ifadelerini paylaştı.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden da Twitter'da, NASA ve SpaceX’i tebrik ederek "Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, yaratıcılığımızdan ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır.” değerlendirmesini yaptı.
SpaceX uzay aracının fırlatılışını Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşi ile birlikte Kennedy Uzay Merkezi’nden izledi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı şüphesiyle karantinada bulunan SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise fırlatılışa katılamadı.
SpaceX Dragon uzay aracı, mayıs ayında ilk kez test amaçlı NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’i ISS’ye götürmüştü.
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