NASA 2024'te Ay'a ilk kadın astronotu göndermeyi planlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),"Ay'a geri dönme planını" açıkladı. NASA, 28 milyar dolarlık Artemis programı ile 1972'den sonra ilk kez 2024'te Ay'a astronotlar göndermeyi hedefliyor. İki astronottan biri kadın olacak.
Hedefin gerçekleştirilebilmesi için ABD Kongresi'nin 3,2 milyar dolarlık bir fona onay vermesi gerekiyor. Bu fon, iniş sistemleri için kullanılacak.
Astronotlar Apollo benzeri Orion kapsülleriyle seyahat edecek. Bu kapsülleri yörüngeye NASA'nın 2011 yılından beri geliştirmekte olduğu Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi, SLS) adlı güçlü roketler taşıyacak.
Yerel saatle Pazartesi akşamüstü bir açıklama yapan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Dört yıl sonra Ay'da olmamız için Artemiz programının 28 milyar dolara ihtiyacı var. SLS fonu, Orion fonu, insanlı iniş sistemi fonu ve tabii ki uzay kıyafetleri - bütün bunlar Artemis programının fona ihtiyaç duyan öğeleri" dedi ve ekledi:
"Şu an onay için başvurduğumuz fon, 2021'de geliştirilecek olan insanlı iniş sistemi için ihtiyaç duyduğumuz 3,2 milyar doları sağlayacak."
ABD Temsilciler Meclisi daha önce de iniş sistemi için 600 milyon dolarlık bir fon sağlamıştı.
Yeni planda 2021'de Ay'ın etrafında Artemis-1 adlı bir insansız test uçuşu gerçekleştirilecek.
NASA'nın insanlı uzay uçuşları şefi Kathy Lueders, Artemis-1'in bir aylık uçuşu sayesinde tüm kritik sistemlerin test edileceğini söyledi.
Bunun ardından da Ay'ın etrafında astronotlarla tur attıracak Artemis-2 uçuşu gerçekleştirilecek.
Artemis-1'den elde edilen tecrübeler Artemis-2'nin daha düşük riskli bir uçuş olmasına yardımcı olacak.
Artemis-3 uçuşunda ise astronotlar 1972'den sonra ilk defa Ay'a ayak basacak.
NASA uçuş için gerekli olan iniş aracını tasarlamaları için birden fazla şirkete 967 milyon dolar ödeme yaptı.
ABD'nin 1960'larde 70'lerde Ay'a astronot taşıdığı Apollo programı ise enflasyona göre düzeltilmiş sayılarla 250 milyar dolara mal olmuştu.
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