Narsist bir ebeveynin 7 işareti!

AĞIR ELEŞTİRİ

Narsist bir ebeveyn sizi eleştirmek için her fırsatı bulur. Karnenizdeki tüm B'leri alırsanız, tüm A'lara sahip olmanız gerektiğini söylerler. Tüm A'ları kazanırsanız, yaptığınız "yetersiz" başka bir şeye, örneğin temizlik yapmak yerine okuyarak vakit geçirmek gibi, odaklanacaklar. Başka bir deyişle, ne kadar iyilik yaparsanız yapın, onların gözünde ölçülemeyeceğiniz bir yol mutlaka olacaktır.

NPD'ye sahip olanlar o kadar düşük özgüvene sahiptir ki, kendilerini yükseltmek için her zaman başkalarını eleştirmek zorunda kalırlar. Veya kendi yetersizliklerini inkar etmenin bir yolu olarak kusurlarını size yansıtırlar. Ne yazık ki aile bireyleri, kişiye en yakın oldukları için bu davranışın yükünü taşımaktadırlar.