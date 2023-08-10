Narsist bir ebeveynin 7 işareti!
Her çocuk anne babasından koşulsuz sevgi ve ilgi ister ama narsist bir anne veya babanız varsa sizi her zaman eleştirebilir ve onların yanında kendinizi duygusal olarak güvende hissetmezsiniz. Narsist bir ebeveynin belirtilerini bilmek, içinde bulunduğunuz koşulları anlamaya ve bununla başa çıkmak için neler yapabileceğinizi öğrenmeye yönelik bir adımdır. Lisanslı Klinik Psikolog ve Ruh Sağlığı Danışmanı Mona Bapat, 7 narsist ebeveyn işaretini sıraladı…
- 1
Narsist kişilik bozukluğu (NPB) teşhisi konması için bir kişinin empatiden yoksun olması, sık sık kendisine hayranlık duyması ve çoğu zaman çok yüksek bir 'kendini beğenmişlik' duygusuna sahip olması gerekir.
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NPD'si olan kişiler bilinçaltı düzeyinde çok düşük benlik saygısına sahiptir. Sonuç olarak, düşük özgüvenlerini telafi etmenin bir yolu olarak bu özellikleri geliştirirler. Eğer narsist iseler, ebeveyniniz bu nitelikleri aşağıdaki eylemlerle gösterir:
- 3
AĞIR ELEŞTİRİ
Narsist bir ebeveyn sizi eleştirmek için her fırsatı bulur. Karnenizdeki tüm B'leri alırsanız, tüm A'lara sahip olmanız gerektiğini söylerler. Tüm A'ları kazanırsanız, yaptığınız "yetersiz" başka bir şeye, örneğin temizlik yapmak yerine okuyarak vakit geçirmek gibi, odaklanacaklar. Başka bir deyişle, ne kadar iyilik yaparsanız yapın, onların gözünde ölçülemeyeceğiniz bir yol mutlaka olacaktır.
NPD'ye sahip olanlar o kadar düşük özgüvene sahiptir ki, kendilerini yükseltmek için her zaman başkalarını eleştirmek zorunda kalırlar. Veya kendi yetersizliklerini inkar etmenin bir yolu olarak kusurlarını size yansıtırlar. Ne yazık ki aile bireyleri, kişiye en yakın oldukları için bu davranışın yükünü taşımaktadırlar.
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- 4
İHTİYAÇLARI İHMAL EDİYORLAR
Narsist bir ebeveyn, genellikle ihtiyaçlarınızdan habersizdir. Size yeterince ilgi göstermediklerinden ve gerçekten sevme yeteneğinden yoksun olduklarından, eski veya yırtık giyinmiş olsanız bile, size doğru okul malzemelerini alamamak veya sizi kıyafet almak için alışverişe götürmemek gibi sorumluluklardan genellikle kaçarlar.
Narsistler çok bencil olduklarından, kendi ihtiyaçları dışında kimsenin ihtiyaçlarını göremezler. Düşük benlik saygıları genellikle narsist bir ebeveyne sahip olmaktan veya aşırı yoksulluk veya fiziksel istismar gibi çok fazla zorlukla büyümekten kaynaklanır. Bu tür deneyimler, empatiden yoksun olmalarına ve yalnızca çocukluklarında karşılanmayan kendi ihtiyaçlarına odaklanmalarına yol açar.
- 5
SAYGI İSTİYORLAR
Narsist bir ebeveyn, otoriter bir ebeveynlik tarzına yansıyabilecek olan saygınızı talep eder. Bakış açınızı anlamaya çalışmayacaklar veya sizin çıkarlarınızı yürekten düşünmeyecekler. Bunun yerine, gerçekçi olmayan katı kurallar uygularlar ve sırf onların çocukları olduğunuz için bu kurallara saygı duyulması gerektiğine inanırlar.
NPD'si olan biri, özellikle şiddetli NPD'si olan biri sevemez ve sağlıklı ilişkiler kuramaz, otoriter ebeveynlik yoluyla saygınızı nasıl kazanacağını bilmiyorlar. Bilinçaltında, özsaygıları gerçekten düşükse, bunu ancak bu şekilde elde edebileceklerini düşündükleri için insanlardan saygı talep ederek bunu fazlasıyla telafi ederler.
- 6
MANİPÜLE EDEREK KONTROL EDERLER
NPD'li bir kişi çok fazla güç ve kontrol uygulamaktan hoşlanır. Sorumluluk alamadıkları ve sağlıklı iletişim kuramadıkları için bunu suçluluk duygusuyla yaparlar. Örneğin, sadece çocuklarının ihtiyacı olduğu için değil, "Diş tellerine o kadar para vermeseydim, senin düzgün dişlerin olmayacaktı" diyebilirler.
NPD'li biri o kadar bencildir ki, ailesi bile olsa kendilerinden başka biri için para harcamak zorunda kalırlar. Çocukluklarında kontrol eksikliği yaşadıkları için başkaları üzerinde güç ve kontrol ararlar. Bu nedenle, onlara borçlu hissetmeye devam etmenin bir yolu olarak, size çok para harcadıklarını size sürekli hatırlatırlar.
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- 7
SÜREKLİ SUÇLARLAR
Narsist bir ebeveyn, herhangi bir sorumluluk almak yerine, sorunlar için neredeyse her zaman başkalarını suçlar. Evde bir şey kırılırsa, sadece rahatsızlıkların olduğunu ve ebeveyn olarak sorunu çözmeleri gerektiğini kabul etmek yerine bunun sizin hatanız olduğunu söyleyeceklerdir.
Narsistler, derinlerde inanılmaz derecede düşük öz saygıya sahip olduklarından, asla hatalı değillermiş gibi davranarak bunu fazlasıyla telafi ederler. Dahası, çok bencil oldukları için, kendileri dışında herhangi bir şeye veya herhangi birine karşı mali yükümlülüklere sahip olmaktan içerlerler.
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KİM OLDUĞUNUZU REDDEDİYORLAR
Bir narsist, çocuğunu kendi kişiliğinden ziyade kendisinin bir uzantısı olarak görme eğilimindedir. Örneğin, başarılı bir mühendis iseler, ilginiz liberal sanatlarla ilgili olsa bile, üniversitede mühendislik okumanızı isteyeceklerdir.
NPD'li bir kişi çok ego odaklıdır ve başkalarının kendi şartlarına göre çalışmasını ister. Sürekli onay ve hayranlık aradıklarından, kariyer yollarını takip etmeniz onlar için bir onaylama biçimidir. Kendilerinden farklı seçimler yaparak çocuklarının başarılı olduğunu görmeleri onlar için zordur.
- 9
ÖFKELERİNİ DIŞA VURUR VE SIKLIKLA İFADE EDERLER
Narsist bir ebeveyn genellikle evdeki diğer kişilere bağırır. Bu, saygı talep etme ve kontrol uygulama girişimlerinin bir parçasıdır. Ve herhangi bir küçük şey onları harekete geçirebilir; dökülen yiyecekler, beceriksiz olduğunuzu ve daha dikkatli olmanız gerektiğini haykırmalarına neden olabilir.
NPD'ye sahip olanlar kendilerini çok, çok, yüksek görüyorlar ve mükemmel olduklarına inanıyorlar, karşılığında hak ettiklerine inandıkları kontrolü eleştirmek ve talep etmek için sık sık bağırıyorlar.
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- 10
NARSİST BİR EBEVEYNLE BAŞA ÇIKMAK
Bir ebeveynin bu tür muamelesiyle düzenli olarak uğraşmak yorucudur ve depresyona ve düşük benlik saygısına yol açabilir. Bir narsistle ortak ebeveynlik yapmaya çalışan herkes de aynı etkilerden muzdarip olabilir. Doğru başa çıkma stratejilerini kullanmak, hayal kırıklığınızı en aza indirmenize yardımcı olabilir.
Ek olarak, ebeveyniniz size besleyici rehberlik sağlamadığı için, köşenizde bulundurabileceğiniz insanlarla kendinizi çevrelemeye çalışmalısınız. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
Çabalarınızı ve potansiyelinizi doğrulayabilecek ve hedeflerinize yönelik yardımcı rehberlik sağlayabilecek bir akıl hocası (okul danışmanı, iş yerindeki yönetici, öğretmen, din adamı) aranıyor. Araştırma, ailenizin dışında bu tür rol modellere sahip olmanın dayanıklılığı artırabileceğini göstermiştir.
Duygusal destek almak, deneyiminizi işlemek ve kişisel gelişim için çalışmak için terapi aramak.
Sevgiye layık olduğunuzu ve ebeveyninizin sorunlarından sorumlu olmadığınızı bilerek kendi destekçiniz olun.
İlgi alanlarınız ve hedeflerinizle ısrar etmeye devam etmek.
Güvendiğiniz, sizi dinleyebilecek ve sizinle kaliteli zaman geçirebilecek bir arkadaşa ulaşmak.
Narsist ebeveyninizle ilişkiniz size normal gelebilir çünkü bu ilişkiyle büyümüşsünüz ya da şu anda büyüme sürecindesiniz. Başka birinden girdi almak, deneyiminizin sağlıksız olduğunu doğrulamanıza yardımcı olabilir ve kendinizin en iyi hali haline gelmeniz için sizi teşvik edebilir.
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KONTROLÜ ELİNİZE ALIN VE GELİŞİN
Yalnız değilsiniz. Ne yazık ki, ergenlerin yüzde 50'sinin ebeveynleri tarafından duygusal istismara uğradığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, birçoğu da en iyi hayatlarını yaşamaya devam ediyor. Kendinize inanarak ve kendi destek sisteminizi geliştirerek siz de yapabilirsiniz.