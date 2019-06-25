İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde 1831 yılında inşa edilen Narmanlı Han'ın uzun yıllar tartışmalara konu olan ve 2.5 yıl süren restorasyonu geçen yıl temmuz ayında tamamlandı. İstiklal Caddesi'ne gelenleri şimdilerde en çok tartışılan dış cephe boyasıyla karşılayan Tünel girişinde karşılayan tarihi binada bugün sabah saatlerinde bir hareketlilik vardı. Hanın dükkanlarının birine kozmetik mağazası için tabela asıldı. Uzun süredir eski günlerine dönmesi beklenen hanın özellikle eski halini bilenler için bu durum gözlerden kaçmadı. Ve uzun süredir sessiz şekilde bekleyen han, söz konusu mağazanın tabela asma fotoğrafı ile yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Kozmetik mağaza tabelası ile Narmanlı Han için tarihi kimlik tartışmaları da alevlendi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #NarmanlıHan etiketini kullanarak tepkisini gösterdi. Kiracıların hanın tarihi dokusuna uygun olarak seçilmesi eleştirilinden daha çok kapı üzerinde yer alan tabela tepkilerin odağında yer aldı. Tarihi yapının bu şekilde kimliğinden daha uzaklaştığı yönünde eleştiriler yapıldı. Tabelaların hanın tarihi geçmişine zarar vermeyen estetikte hazırlanması gerektiği vurgulandı. Kimine göre ise han için yeni dönem başlıyor. Açılan mağaza ile birlikte tarihi han o eski ihtişamlı günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Görünen o ki restorasyonunun ardından tarihi han mağazaların dekorasyonuyla yine çok tartışılacak...

TABELA HIZLICA İNDİRİLDİ

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından kozmetik tabelasını Beyoğlu Belediyesi’ne sordu. Belediye yetkilileri şu açıklamayı yaptı: "Narmanlı özel mülk. Kiraya vermişler. Tabela için ölçü vermiştik ama o ölçüyü aştılar. Tabelayı indiriyoruz. Bizim belirlediğimiz ölçülerde küçük bir tabela asılacak"

RESTORASYON 2.5 YIL SÜRDÜ

19. yüzyılın ilk yarısında kurulan Narmanlı Han, ilk olarak Sovyetler Birliği'nin elçilik binası ve cezaevi olarak kullanıldı. İki katlı yapı daha sonraki yıllarda ticaret merkezi olarak işlev görürdü. Narmanlı Han,1933'te Narmanlı Ailesi tarafından satın alındı. Bir süre kültür merkezi olarak kullanılan handa Türk edebiyatının önemli temsilcileri Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi gibi isimler de ikamet etti.

Bir dönem Megakent'in önemli kültür merkezlerinden biri olan, 188 yıllık Narmanlı Han'ın restorasyonu geçen yıl temmuz ayında tamamlandı. Peki restorasyon ve öncesinde neler yaşandı? Narmanlı Han, uzun yıllardır kullanım dışıydı. Yapı Kredi Koray 2001 yılında restore etmek amacıyla Narmanlı Han´ın yüzde 15'lik hissesini satın almıştı. Yapı Kredi Koray'ın restorasyon projesi 2002'de Anıtlar Kurulu´ndan onay almış; ama sivil toplum kuruluşlarının itirazı ve alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle başlayamamıştı.

Proje başlamayınca hanın 12 varisi 2008 yılında Yapı Kredi Koray´a dava açarak hisselerini geri almak istedi. Ailenin "gayrimenkul hissesi karşılığında inşaat yapımı ve satış vaadi sözleşmesinin feshi" için açtığı davayı mirasçılar kazandı. Ardından hisseler, 2014 yılında 57 milyon dolara Mehmet Erkul ve Tekin Esen'e satıldı. Restorasyon projesi 2015 yılında Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Restorasyon süreci Şubat 2016'da başladı ve yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü.

TARİHİ KİMLİK TARTIŞMALARI

Narmanlı Han, uzun yıllar atıl kalmasının yanı sıra restorasyonun başladığı tarihten itibaren tartışma konusu oldu. Han'da yapılanların restorasyon değil, yeniden yapım olduğu öne sürüldü. Tarihi binanın özgün dokusunun bozulduğu, kimlik değerinin korunmadığı ve aslına sadık kalınmadığı ifade edildi. Yeni bir bina görüntüsü ve algısının öne çıktığı yönünde eleştirilen binaya AVM benzetmesi yapılmıştı. Binanın en çok tartışılan alanlarından biri de bahçe olmuştu. Söz konusu alana yapılan havuz eleştirilere maruz kalmıştı.

"ELEŞTİRİYORLAR AMA 'NE YAPACAĞIZ' SORUSUNA CEVAP YOK"

Sinan Genim, restorasyonun tamamlanmasının ardından DHA'ya yaptığı açıklamada, "Artık buraları kiralayacak firmaların kendi dekorasyonları kaldı. Bunları inşa ve fiziki müdahale olmayacak. Yalnızca dekorasyonu kapsayacak. Bunlar aydınlatma, zemin kaplaması gibi işleri kapsıyor. Buraya çok insan merakından geliyor. Herkes memnun bir iki kişi' şöyle oldu' ' böyle oldu' diyor. 'Daha nasıl olsun' deyince de bir fikirleri yok. Ülkemiz bu konuda biraz sıkıntılı. Hep eleştiriyorlar ama 'Ne yapacağız' sorusuna verecekleri yanıtları yok. Burası önceleri çöplük yuvası, can emniyeti tehdit eden yapı topluluğu idi. Ama bugün herkes elini kolunu sallaya sallaya rahatça dolaşıyor. O yüzden ben böyle bir yapıyı İstanbul'a tekrar kazandırdığım içi mutluyum" dedi.

"ORİJİNAL YAPIYI KORUDUK"

1831 yılında inşa edilen yapının orijinal dokusunun bozulmadığına dikkat çeken Genim, havuz tartışmalarına ilişkin şunları söylemişti: "Ayrıca bir ekleme yapmadık. Hanın ortasındaki havuz orijinalinde vardı. Etrafını da bir kamusal alan yaratma adına parmaklıklarla çevirdik. Eski fotoğraflarda görünüyor bu. Ama zaman içinde tahrip olmuş yok olmuş. Onu da biz yeniden canlandırdık. Kediler de burada. Geldiler, gerisin geriye. Hayat başlayınca kediler de döndü" diye konuştu.

2 LOKANTA, 7 DÜKKAN OLACAK

1831 yılında inşa edilen yapının orijinal dokusunun bozulmadığına dikkat çeken Genim'in verdiği bilgelere göre, tarihi handa başta 2 lokanta olacak. Lokantaların yanı sıra, 5 tane de dükkan var içeride. 2 dükkan da cadde üstünde.