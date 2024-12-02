Narman Peribacaları karla kaplandı
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
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Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan Narman Peribacaları ile çevresi karla kaplandı.
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Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
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Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
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Atlarıyla karda gezinti yapan yöredeki bazı vatandaşlar da eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.
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Peribacaları bölgesindeki kış manzarası, dronla görüntülendi.
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