Narkotik köpeği "Safir" görevinin ilk yılında jandarmanın gururu oldu

Ekiplerin en büyük destekçisi "Safir", her gün kendisi için oluşturulan alanda ev, araç, tren aramaları gibi özel eğitimden geçiriliyor.
"Safir", Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma At-Köpek Eğitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlığındaki (JAKEM) eğitiminin ardından atandığı kentte düzenlenen operasyonlarda, aktif görevine başlayalı yaklaşık bir yıl olmasına rağmen ekiplerin en büyük destekçisi ve gururu haline geldi.
Uyuşturucu arama köpek sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Saim Kayabaşılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, labrador ırkı 2 yaşındaki Safir'in, üstün koku alma yeteneğiyle araçların en gizli yerine saklanan uyuşturucunun bulunmasını sağladığını söyledi.
Son bir yılda Safir ile 366 göreve çıktıklarını belirten Kayabaşılı, bu görevlerde 53 kilogram uyuşturucu ile 2 bin 717 adet sentetik hap ele geçirdiklerini ifade etti.
- "Aramızdaki sevgi bağını güçlü tutmaya çalışıyoruz"
Safir'in kondisyonunun en üst seviyede kalabilmesi için pentatlon ve parkur alanında eğitimlerinin düzenli verildiğini anlatan Kayabaşılı, "Branş eğitimi için JAKEM'in belirlediği program çerçevesinde köpeğimizin eğitimlerini vererek onu sürekli hazır tutmaya çalışıyoruz. Bunların dışında her zaman birlikte olduğumuz için bir arkadaş gibi sohbet edip, aramızdaki sevgi bağını güçlü tutmaya çalışıyoruz." dedi.
- "Çocuğumdan bir farkı yok"
Kayabaşılı, köpeklerin koku alma oranının insanlara göre 40 kat fazla olduğunu, bu özellikleri sayesinde operasyonlara önemli katkılar sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günümüzde hiçbir teknolojik cihazın başaramadığını, hizmet köpeklerimiz başarabilmektedir. Evlerde, araçlarda 'zula' tabir ettiğimiz bölgelere gizlenmiş maddeleri bulmakta köpeklerin bize çok fazla katkısı olmaktadır. Safir'in de en önemli özelliklerinden birisi, sahibine sadık olmasıdır. Bir gece görevinde yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir aracın durduğunu fark ettik. Araçtan şüphelendik ve arama yaptık ancak herhangi suç unsuruna rastlamadık. Aracın durduğu noktayı kontrol etmek için gittiğimiz esnada Safir, benden komut almadan 2 metrelik bir duvardan atlayarak içeri girdi. O karanlıkta köpeği ararken 30-40 metre ötede 3 kilogramlık uyuşturucunun yanında durmuş bizi bekliyordu."
Safir'in en iyi ekip arkadaşı olduğunu anlatan Kayabaşılı, "Hem ırkından hem de dişi olmasından dolayı bağlılık seviyesi çok yüksek. Hafta sonu eşimle geldiğimde, her zamankinden daha farklı tepkiler göstererek eşimi bile benden kıskanıyor. Bazen ufak bir terslediğimde bana küsüyor. Üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Safir’in çocuğumdan bir farkı yok." diye konuştu.
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