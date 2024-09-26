Kaya ifadesinde şunları dile getirdi:

"Yukarıda yazılı bulunan açık kimlik bilgileri doğrudur, bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Olaya ilişkin daha önce Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince alınan ifade içeriklerim doğrudur, hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan ifade vermiştim ve aynen tekrar ederim. Ben sadece yukarıda belirtmiş olduğum 0535 …. GSM hattını uzun süredir kullanmaktayım. Başkaca benim kullanmış olduğum bir GSM hattı yoktur.

"12.00'YE KADAR UYUDUM"

Ben, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde bulunan kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet ederim. Ben Diyarbakır il merkezinde bulunan sitede özel güvenlik olarak görev yaparım. 21/08/2024 günü saat 08.00'de iş yerimde nöbetimin bitmesine müteakip çıkış yaptım ve ikametim olan Tavşantepe Mahallesine geldim. Mahalleye saat 09.00 sıralarında geldikten sonra saat 12.00 civarına kadar uyuyup dinlendim.

"18.00'DE GERİ GELDİK"

Daha sonra 25/08/2024 günü kayınbiraderim olan Erhan Güran'ın oğlu Uğurcan Güran'ın düğünü olacağından eşim Azize Kaya ve çocuklarım Eda Nur Kaya ve Elif Kayı'yı alarak merkezde sağlık ocağı diye tabir edilen yerde düğün için alışveriş yaptık. Daha sonra tam hatırlayamamakla birlikte saat 18.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesine geri döndük ve ikametimize geldik.

"NARİN’İ SORDU"

İkametimize geldiğimizde yemek hazırlıklarına başladık. Yemek yediğimiz sırada kayınbiraderim olan Arif Güran'ın oğlu Muhammet gelerek eşime Narin'in bizim evde olup olmadığını sorunca eşim Narin'in bizim evde olmadığını söyledi. Daha sonra Muhammet ile birlikte çıkarak Narin'i hep birlikte aramaya başladık.