YENGE HEDİYE TUTUKLANMIŞTI

En son tutuklanan isimlerden biri olan yenge Hediye Güran’ın Salim Güran ile ilişkisi ve bağlantısının detaylarının araştırılmaya devam edildiği öğrenildi. Elde edilen bulgulara göre, olay günü ve saatlerinde Hediye Güran’ında olay bölgesinde olduğu iddia ediliyor. Jandarma, Nevzat Bahtiyar’ın son verdiği ifadeyi mercek altına alırken, Hediye Güran’la ilgili de geniş çaplı çalışma yapılıyor.

BAHTİYAR 3 KEZ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, tutuklu Nevzat Bahtiyar üç kez ifade vermişti. Verdiği her ifadesinde, olay yerini değiştiren Bahtiyar son ifadesinde, amca Salim’in kendisini çağırarak Arif Güran’ın evine götürdüğünü “Eve girdim. Odaların kapıları kapalıydı. Bir tanesi açıktı. Oda da Narin yerde yatıyordu. Salim bana Narin Yüksel ile ilişkimizi gördü öldürdüm. Bunda sonra sende suç ortağımsın. Narin’i al parçala yok et ” diyerek tehdit ettiğini söyledi.