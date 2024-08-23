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        Haberler Gündem Narin kaçırıldı mı? Türkiye Narin'i arıyor!

        Narin kaçırıldı mı? Türkiye Narin'i arıyor!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Türkiye'nin de yakından takip ettiği kayıp Narin konusu gündeme getirildi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 18:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:04
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        Narin kaçırıldı mı?
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Türkiye’nin de yakından takip ettiği kayıp Narin konusu gündeme getirildi…

        21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz da canlı yayında Narin’in bulunması için destek verdi. Narin’in amcası İbrahim Güran canlı yayına bağlandı. Narin’in kaybolmadan önce nerede olduğunu anlattı.

        8 YAŞINDAKİ NARİN KAÇIRILDI MI?

        TERLİK BİLMECESİ!

        Arama çalışmalarında yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Narin’in kötü niyetli kişiler tarafından kaçırıldığından şüpheleniliyor.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV'de.

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        #didem arslan yılmaz
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