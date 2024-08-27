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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin kaçırıldı mı? | Son dakika haberleri

        Narin kaçırıldı mı?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin haber beklediği kayıp Narin'in izini sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:40
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        Narin kaçırıldı mı?
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        21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 gündür devam eden arama çalışmaları henüz bir sonuca ulaşmadı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Narin’in annesi Yüksel Hanım ile röportaj gerçekleştirdi.

        ANNE YÜKSEL HANIMDAN ŞOK AÇIKLAMA!

        Kayıp Narin’in annesi Yüksel Hanım, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendi. Kızını kaçıran kişilere seslenerek “Kızımızı bize geri verin” dedi. Sözlerinin devamında “Tüm mal varlığımızı size veririz. Yeter ki kızımızı getirin” diyerek “Kızımızı kaçıran tanıdık olabilir” diyerek şoke etti.

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