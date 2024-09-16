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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran son haberler: Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Katledilen Narin'in mezarı yapıldı!

        Diyarbakır'da, 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunup 9 Eylül'de defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı yapıldı. Vatandaşlar 8 gündür ziyaret etmeye devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:01
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        Katledilen Narin'in mezarı yapıldı!
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        Diyarbakır'da, Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı 8'inci günde de ziyaret ediliyor.

        MEZARI MERMERLE KAPLANDI

        İHA'da yer alan habere göre kent merkezi ve birçok şehirden gelen vatandaş; kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Bugün ise Narin'in kabri mermerle yapıldı.

        "ALLAH, HAKKINI BIRAKMASIN"

        Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, “Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın” dedi.

        "İNŞALLAH CEZALARINI ÇEKERLER"

        Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini ifade ederek, “Evlatlarımız var, yüreğimiz hafiflesin diye Narin kızımızın kabrini ziyarete geldik. Bunu yapanlar inşallah tez zamanda kamuoyunun önüne çıkartılır, 80 milyonun yüreğine su serper. İnşallah cezalarını çekerler” diye konuştu.

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