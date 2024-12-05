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        Haberler Gündem Güncel Narin Güran'ın ismi Midyat'ta konferans salonuna verildi | Son dakika haberleri

        Midyat Belediyesi, konferans salonuna Narin Güran'ın ismini verdi

        Mardin'in Midyat Belediyesi, konferans salonuna Narin Güran'ın ismini verdi. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Minik meleğimizin ismini bu salonda yaşatmak, hem geçmişi hatırlatmak hem de geleceğe dair bir bilinç kazandırma gayesi taşımaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:59
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        Narin Güran'ın ismi Midyat'ta konferans salonuna verildi
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        Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Midyat Millet Bahçesi Kütüphanesi konferans salonuna Narin Güran'ın isminin verildiğini duyurdu.

        Şahin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Narin Güran'ın anısını yaşatmak amacıyla Belediye Meclisinin oy birliği kararıyla konferans salonuna Narin Güran adı verilmiştir. Narin Güran, insanlık dışı bir saldırı sonucu hayata veda etmiş ve hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Minik meleğimizin ismini bu salonda yaşatmak, hem geçmişi hatırlatmak hem de geleceğe dair bir bilinç kazandırma gayesi taşımaktadır.

        Konferans salonu, teknolojik altyapısıyla modern bir mimari anlayışla tasarlanmış olup, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde donatılmıştır. Toplantılar, seminerler ve eğitim programları gibi çeşitli etkinliklerde kullanılacak olan bu mekan, ilçenin kültür ve sanat hayatına değer katacak bir merkez haline gelecektir."

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