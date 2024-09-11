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        Haberler Bilgi Yaşam Narin cinayetinde son durum: Narin Güran neden öldürüldü, gözaltına alınan şüphelinin itirafı ne oldu?

        Narin cinayetinde son durum: Narin Güran neden öldürüldü, gözaltına alınan şüphelinin itirafı ne oldu?

        Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. En son Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcasının avukatı Seda Toğrul dosyadan çekildiğini açıkladı. Toğrul, "bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" açıklaması yaptı. Peki Narin Güran neden öldürüldü, gözaltına alınan şüphelinin itirafı ne oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:18
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        • 1

          Narin cinayetinde son durum merak ediliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. İşte Narin Güran cinayetinde son durum

        • 2

          NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

          Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

          Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı'nca görevinden açığa alındı.

        • 3

          İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI, KÖY İMAMI SERBEST

          Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

          NEVZAT BAHTİYAR İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

          Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı.

        • 4

          Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." dedi.

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