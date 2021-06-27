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Nargile kafeler açıldı mı 2021? 1 Temmuz'da Nargile kafeler açık mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmeler arasında yer alan nargile kafelere ilişkin kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesinde resmi açıklama geldi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

27.06.2021 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Nargile kafeler açıldı mı 2021? 1 Temmuz'da Nargile kafeler açık mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Kademeli normalleşme sürecinde de kapalı kalan nargile kafeler ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak nargile kafelerle ilgili önemli bir açıklama yaptı...

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

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