Kademeli normalleşme sürecinde de kapalı kalan nargile kafeler ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak nargile kafelerle ilgili önemli bir açıklama yaptı...

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.