Narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (3) - MERSİN

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Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.