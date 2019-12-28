Erdal Murat Aktaş'ın yöneteceği 'Herşeye Rağmen'in görüntü yönetmeni ünlü 'Narcos'un görüntülerine imza atan Adrian Teijido olacak

Erdal Murat Aktaş; Türkiye, İspanya, Almanya ve ABD ortak yapımı 'Herşeye Rağmen' adlı sinema filminin görüntü yönetmenliği için Netflix'in tüm dünyada ses getiren yapımı 'Narcos'un görüntü yönetmeni Adrian Teijido ile anlaştı. Teijido, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.

EMA Creative'in yapımcısı olduğu 'Herşeye Rağmen'in oyuncu kadrosu filmin tanıtım toplantısında açıklanacak. Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek olan 'Herşeye Rağmen' Türkiye'nin yanı sıra 50 ülkede gösterime girecek.