Hıristiyanlıkta nar sıklıkla süs eşyası olarak kullanılır. Tohumlar bir tabağa konur ve cennetin tatlılığının bir sembolü olarak anma törenleri için yola dökülür.

Budizm'de nar, şeftali ve narenciye ile birlikte üç kutsanmış meyveden biri olarak kabul edilir. Bazı Hindu gelenekleri, narı refah ve doğurganlıkla sembolize eder. Aynı zamanda hem Bhoomidevi (toprak tanrıçası) hem de Lord Ganesha ile ilişkilidir.