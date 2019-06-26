"Napolyon" kirazı üreticinin yüzünü güldürdü

Sultandağı ilçesinde "Napolyon" cinsi kirazın hasadının başlamasıyla ihracatta hareketli günler yaşanıyor.

İlçede tüccarlar tarafından alınan kirazlar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultandağı kirazının aroması, tadı ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kirazları arasında olduğunu söyledi.

ÜRETİMİN YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLİYOR

Afyonkarahisar'da yaklaşık 50 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapıldığını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Bu üretimin büyük kısmı Sultandağı'nda gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz kirazın yaklaşık yüzde 70'ini, yani 35 bin tona yakın kısmını ihraç ediyoruz. Türkiye'nin en kaliteli kirazını Afyonkarahisar'da üretiyoruz. 'Tadiki' ismiyle tescilli kirazımız, Afyonkarahisar'a özgü tadıyla, rengiyle, aromasıyla diğer kirazlara göre çok kaliteli. Yurt dışında tutulan bir kiraz çeşidimiz. Son dönemde özellikle Çin'e de ihracatın başlamasıyla çiftçilerin pazarlama sorunu tamamen ortadan kalktı."

Acar, geçen yıl çiftçilerin fiyat konusunda bazı şikayetlerinin olduğunu anımsatarak, "Kiraz fiyatları düşüktü. Ama bu yıl özellikle Çin'e kiraz ihracat edileceği söylemi, fiyatların yükselmesine yetti. Şu anda çiftçiler, 28-30 kalibre arasındaki kirazını 10 liradan veriyor. Bu, çiftçi için gayet güzel bir rakam." diye konuştu.

"KİRAZIMIZ GENELLİKLE AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR"

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç de bölgede 25 bin ton civarında kiraz üretimi yapıldığını anlattı.

Bu yıl ihraç edilecek kirazın kilogram fiyatının 9- 10 liradan işlem gördüğünü belirten Dinç, "İnşallah fiyatlar bu şekilde devam eder. Böyle devam ederse çiftçinin yüzü gülecek. Kirazımız genellikle Avrupa ülkelerine gidiyor. Almanya, ABD ve İngiltere'ye kiraz gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiraz üreticisi Adnan Şafak ise bu yıl Napolyon kirazı ihracatından umutlu olduklarını aktardı.

Şu anda piyasa şartlarının üretici için gayet güzel olduğunu vurgulayan Şafak, şunları kaydetti:

"Kiraz piyasası geçen yıla göre güzel açıldı. İhracatlık kiraz kalibresine göre 8 ila 10 lira arasında alınıyor. İlçemizde ürettiğimiz kirazı tüm dünyaya gönderiyoruz. Çok lezzetli, kaliteli kirazımız var. Birçok Avrupa ülkesine buradan kiraz gidiyor. Kirazda rekolte bu yıl gayet güzel. İnşallah fiyatlar düşmez, ürünümüz hakkettiği değeri bulur."