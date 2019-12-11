Napoliten Konserleri

İtalyan halk şarkılarından oluşan “Napoliten Konseri”, müzikseverleri İtalya’ya kısa bir yolculuğa davet ediyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarının sahne aldığı ve geçtiğimiz sezonlarda seyircinin beğenisini kazanan konserler devam ediyor.

Konser, bu sezon13-14 Aralık 2019ve 28 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde, 13 Ocak 2020 tarihinde ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Konserdeki şarkılara yer yer hüzün, yer yer de neşe hakim olurken, E.di Capua, F.P Tosti , E. De Curtis, R.Falvo, L. Denza, C.A.Bixio, G.Cottrau, R.Leoncavallo, S. Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirilecek.

“l’te vurria vasa”, “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne” , “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” ise konser programında yer alan eserlerden bazıları.

Konserde Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Konserin sahne kurgusu Hüseyin Kaya’ya ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.