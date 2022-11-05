Napoli deplasmanda Atalanta'yı 2-1 yendi.

Ev sahibi Atalanta, 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakalayan Napoli, 35. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle galibiyete uzandı.

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, ikinci sıradaki Atalanta ise 27 puanda kaldı.