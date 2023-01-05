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Haberler Futbol İtalya Napoli'yi Inter durdurdu! Seri sona erdi

Napoli'yi Inter durdurdu!

İtalya Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından Inter ligde 33 puana yükseldi. Ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Napoli ise 41 puanda kaldı

Giriş: 05.01.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli'yi Inter durdurdu! Seri sona erdi
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Inter, konuk ettiği lider Napoli'yi 1-0 yendi.

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Inter, 56. dakikada Edin Dzeko ile Napoli karşısında 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Inter karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyeti ardından mağlup oldu.

Mağlubiyet sonrası Napoli, 41 puanla lider, Inter ise 33 puana sahip durumda.

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