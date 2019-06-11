Fenerbahçe'nin genç yeteneği Elif Elmas için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Sarı-Lacivertli forma altında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, özellikle İtalyan ekipleri tarafından yakından izleniyor. İtalya basınından Sky Sport, Elif Elmas'la ilgili önemli bir haber yaptı.

Haberde, Elif'i Napoli'nin istediği ifade edilirken, İnter'in de bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. İnter'in Serie A'daki rakibine meydan okumaya hazırlandığı vurgulanırken, Napoli'nin 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı iddia edildi.

Haberde ayrıca İnter'in yanı sıra Atletico Madrid, Napoli ve Borussia Dortmund'un da Elif Elmas'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sky Sport, Fenerbahçe ile bu sezon 40 resmi karşılaşmada forma giyen Elif Elmas'ın Makedonya Milli Takımı'ndaki başarılı performansından da bahsetti.