İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferine ilişkin soruşturma geçirdiği bildirildi.
Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Napoli Kulübünün 2020'de Fransa'nın Lille takımından kadrosuna kattığı Osimhen'in transferi inceleme altına alındı.
Konuyla ilgili İtalyan basınında yer alan haberlerde, soruşturma çerçevesinde Napoli takımının Castel Volturno ve Roma'daki kulüp binalarında mali polis ekiplerince bu transfere yönelik aramalar gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberlerde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de bu transferle ilgili "şüpheli" sıfatıyla soruşturma geçirdiği kaydedildi. De Laurentiis'in kendisi dışında karısı Jacqueline Baudit, oğlu Edoardo ve kızı Valentina'nın da savcılık tarafından sorgulandığı aktarıldı.
Napoli Savcılığının soruşturması çerçevesinde, Fransa'da da bazı aramaların yapıldığı kaydedildi.
Savcılığın soruşturmasının temelinde, mali hesaplarda usulsüzlük, söz konusu futbolcunun transferine ilişkin mali bildirimlerde eksik ve sahte bildirim şüpheleri olduğu ifade edildi.
Napoli'nin Osimhen transferi daha önce İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) müfettişlerinin yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancı gösterme soruşturmasına da konu olmuştu.
Napoli, 2020 yılında Lille'den yaklaşık 70 milyon avro bedelle Nijeryalı golcüyü transfer etmişti.
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