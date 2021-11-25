Arjantinli Maradona'nın ölümünün birinci yıl dönümünde, efsaneleştiği Napoli kentindeki kendi adını taşıyan stadın önüne Napoli Belediyesi tarafından bir heykeli dikildi.
Heykeltraş Domenico Sepe tarafından bronzdan yapılan ünlü futbolcuyu 10 numaralı Napoli formasıyla koşarken tasvir eden heykel, bu sabah stadın girişindeki geçici yerine yerleştirildi.
Heykelin açılışına Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulübün eski başkanı Corrado Ferlaino, Maradona'nın eski takım arkadaşları ile Arjantin'den gelen Boca Juniors taraftarları ve Napoli taraftarları katıldı.
Sağanağa rağmen heykelin açılışına ilgi gösteren taraftarlar, sık sık Maradona için tezahüratta bulundu.
Napoli kentindeki anmalara ve babasının heykelinin açılışına katılan oğlu Diego Jr. Maradona da bugün gördüğü bu manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bugün çok üzgünüm ama her şekilde bunu saklamaya çalışıyorum çünkü bu büyüleyici sevgiyi görmek çok güzel. Acımın üstesinden gelmeye yardımcı oldu. Boca (Juniors) ve River (Plate) taraftarlarını babamın cenazesinde bir arada görmüştüm. Harika bir şeydi. Sadece o böyle bir şeyi sağlayabilirdi." diye konuştu.
Bu arada, Napoli Başkanı De Laurentiis ve oğlu Eduardo ayrıca Napoli'nin İspanyol Mahallesi'nde Maradona'nın duvar resminin olduğu "Murales" olarak anılan yere gelerek çiçekler bıraktı ve efsane futbolcuyu andı.
Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.
Öte yandan, Napoli takımının, Serie A'nın 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü Lazio'yu konuk edeceği maç öncesinde taraftarlarıyla Maradona'yı anmaya yönelik özel bir program yapacağı belirtildi.
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