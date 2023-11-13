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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'de Igor Tudor sesleri - Futbol Haberleri

        Napoli'de Igor Tudor sesleri

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli'nin teknik direktörlük görevini Igor Tudor'a verme kararı aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:12
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        Napoli'de Igor Tudor sesleri
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        Geçtiğimiz sezonu 33 yıl sonra Luciano Spalletti yönetiminde şampiyonlukla tamamlayan Napoli'de İtalyan teknik adam sezon sonu dinlenmek amacıyla mesleğine bir yıl ara vereceğini belirterek takımdan ayrıldı.

        Bu gelişmelerin ardından Napoli başkanı De Laurentiis sezon başında göreve Rudi Garcia'yı getirdi.

        Ancak kulüp beklentilerini karşılamadığı belirtilen Garcia'nın yerine Igor Tudor'un düşünüldüğü öne sürüldü.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli'nin teknik direktörlük görevini Igor Tudor'a verme kararı aldığı belirtildi.

        Ayrıca bugün Tudor'un sözleşmenin imzalanması için başkan De Laurentiis ile görüşeceği aktarıldı.

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