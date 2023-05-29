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Napoli'de flaş ayrılık!

33 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin sezon sonunda görevini bırakacağı açıklandı

Giriş: 29.05.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli'de flaş ayrılık!
HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya Serie A'da 33 yıl aranın ardından şampiyon olan Napoli'de, sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Kulübünü 33 yıl sonra şampiyonluğa kavuşturan Luciano Spalletti'nin, kulüpteki geleceğine dair detaylar ortaya çıktı.

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Spalletti'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen başarılı teknik direktör ile yol ayrımına gidiliyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Spalletti'nin ayrılık kararını kendisinin aldığını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Başkan Laurentiis, "Spalletti bana geldi ve bir dönemi kapattığını söyledi. Bir yıl takım çalıştırmamayı tercih edeceğini belirtti. Hayır diyebilir miyim? Bana çok şey verdi ve ona teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

İngiltere basınında, başarılı teknik direktörün yerini Liverpool'un eski menajeri Rafa Benitez'in alacağı iddia edildi.

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