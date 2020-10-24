Napoli'de Covid-19 önlemlerini protesto eden grup polisle çatıştı

İtalya'nın Napoli kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden bir grupla polis arasında çatışma yaşandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Napoli'nin içinde yer aldığı Campania bölgesinde dün geceden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.
Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca dün akşam yaptığı bir açıklamada yeni ek tedbirler de alınması gerektiğini, genel bir karantinanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Aynı saatlerde yüzlerce kişi salgına karşı alınan bu tedbirleri Napoli'de, Campania Bölge Yönetimi binasının önünde protesto etmeye başladı. Polis bariyerini aşarak fişekler ve sis bombaları kullanan, çöp konteynerlerini ateşe veren göstericiler bazı polis araçlarına ve gazetecilere de saldırdı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Salgın tedbirlerini protesto eden göstericiler bölge yönetimi ve ulusal hükümetine karşı sloganlar attı. "Bizi kapatırsan ödemeyi de sen yaparsın" gibi afişlerle kapatma tedbirlerinin yarattığı ekonomik bedelin yönetim tarafından karşılanması talep edildi.
İtalyan basınında, göstericilerin Napolili fanatik futbol taraftar grupları ve mafya klanları tarafından organize edildiği iddiaları da yer aldı.
5.8 milyon nüfuslu Campania, son haftalarda İtalya'da en fazla yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği bölgeler arasında yer alıyor. Ülke genelinde son bir günde 19 bin 143 yeni vaka belirlenirken bunların 2 bin 280'i Campania bölgesinden. Bölgede hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde endişe verici seviyede yoğunluk yaşanmaya başladığı haberleri geliyor.
Campania'nın yanı sıra Lombardiya ve Lazio bölgeleri de vaka ve hasta sayılarının artışa geçmesi üzerine geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.
Lazio bölgesinde sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanırken bu bölgede yer alan başkent Roma'da gece hayatının yoğun olduğu bazı meydanlar hafta sonları saat 21'den itibaren ulaşıma kapatılacak.
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