İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.

Fiorentina ise 5 puanla haftayı 9. sırada bitirdi.