Napoli, Atalanta'yı dağıttı!

Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli, Serie A'nın 4. haftasında Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta'yı 4-1 mağlup etti. Maçın 23. dakikasında Hirving Lozano'nun golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip 4 dakika sonra yine aynı ayaklarla bir gol daha buldu. Atalanta savunmasının hatasında topla buluşan Dries Mertens'in pasında uzak köşeye şık bir plase bırakan Lozano farkı 2'ye çıkardı.

Napoli'de Matteo Politano da 30. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Victor Osimhen'le bir gol daha buldu ve ilk 45 dakikayı 4-0 önde kapattı.

Gasperini'nin öğrencileri ikinci yarıda da çok etkili olamadı ve 69. dakikada Sam Lammers, maçın sonucunu 4-1 olarak tayin etti. Bir maçı ertelendiği için 3 maça çıkan Napoli, 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Atalanta ise 4. haftada mağlubiyetle tanışarak 9 puanda kaldı.