UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Napoli sahasında Ajax'ı konuk edecek. Bu akşam (12 Ekim) oynanacak karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Napoli Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...