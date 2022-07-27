Napoli Adana Demirspor hazırlık maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon uzun bir aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de oldukça iyi bir yıl geçiren Adana Demirspor, bu sezon daha da üst sıraları hedefliyor. İşte, merakla beklenen Napoli Adana Demirspor maçı ile ilgili bilgiler...