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Napoli: 3 - Cremonese: 0 MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22'nci haftasında Napoli, konuk ettiği Cremonese'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Giriş: 13.02.2023 - 02:10 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli: 3 - Cremonese: 0 MAÇ SONUCU
AA

Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, son sırada yer alan ve kümede kalmaya oynayan Cremonese'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

Napoli, 22'nci dakikada Kvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 65'inci dakikasında Napoli, Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkartırken, 79'uncu dakikada Eljif Elmas skoru 3-0 yapan golü attı.

Napoli, Cremonese’yi 3-0 yenerek, puanını 59'a yükseltti. Serie A'da lider durumdaki Napoli, henüz 22'nci hafta maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını da 16'ya yükseltti.

Napoli'nin Serie A'daki galibiyet serisi de 6 maça çıktı.

Napoli bu galibiyetle ayrıca, bu sezon kendisini İtalya Kupası'nda eleyen Cremonese karşısında rövanşı ligde almış oldu.

Cremonese ise 8 puanla 20'nci ve son sırada kaldı.

- Juventus’tan üst üste 2'nci galibiyet

Mali usulsüzlük nedeniyle 15 puan silme cezası alan ve bu nedenle orta sıralara gerileyen Juventus da bu hafta konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi. Juventus'a galibiyeti getiren golü 34'üncü dakikada Adrien Rabiot kaydetti.

Puan silme cezasıyla önceki haftalarda sarsılan siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 2'nci maçından galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29'a çıkaran Juventus, 9'uncu basamağa yükseldi.

Serie A'nın 22. haftasında bugün, Udinese ile Sassuolo 2-2 berabere kalırken, Bologna da kendi sahasında Monza’ya 1-0 yenildi.

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