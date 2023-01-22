İtalya'nın Campania bölgesinin iki takımının mücadelesinde Napoli, 45+3. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bölge derbisinde Salernitana'yı 2-0 yenen Napoli, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Napoli, sadece 3 maçta (2 beraberlik, 1 yenilgi) puan kaybetti.

Napoli, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 14 gol yedi.

Ev sahibi Salernitana ise Napoli karşısında ligde bu sezonki 9. yenilgisini yaşarken, 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Bugün oynanan 19. haftanın bir diğer karşılaşmasında Hellas Verona, Lecce'yi 2-0 mağlup etti.