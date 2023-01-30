Mücadelede gol perdesi 17'de açıldı: Kvaratskhelia'nın soldan açtığı ortayı arka direkte kontrol eden Osimhen sert bir vuruşla Napoli'yi öne geçirdi.

Napoli bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti. Roma ise 37 puanda kaldı.