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Naomi Campbell kızıyla ilk kez kamera karşısında

Naomi Campbell kızıyla kamera karşısında

Geçtiğimiz mayıs ayında anne olan model ve oyuncu Naomi Campbell, kızıyla birlikte ilk kez objektif karşısında poz verdi

15.02.2022 - 13:53 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anne olduğunu duyurmuştu.

  • Çocuğuyla ilgili birçok ayrıntıyı gizli tutan Campbell, kızının dünyaya nasıl geldiğini ve babasının kim olduğunu da açıklamamıştı.

  • BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

    51 yaşındaki oyuncu, ilk kez bebeğiyle Vogue İngiltere Dergisi için objektif karşısına geçti.

  • "EVLAT EDİNMEDİM"

    Naomi Campbell, ayrıca çocuğuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Evlat edinmedim. O benim kızım." ifadelerini kullandı.

  • KAPAK OLAN İLK SİYAHİ KADIN

    Daha önce ismi Leonardo DiCaprio, Usher ve Robert De Niro gibi isimlerle de anılan dünyaca ünlü model, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.

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