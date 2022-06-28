Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da!

"EVLAT EDİNMEDİM"

Çocuğuyla ilgili birçok ayrıntıyı gizli tutan Naomi Campbell, kızının dünyaya nasıl geldiğini ve babasının kim olduğunu da açıklamamıştı.

Campbell, "Evlat edinmedim. O benim kızım." ifadelerini kullanmıştı.