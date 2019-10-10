"İyileşen bir alkoliğim" diyen Campbell, "Pırıl pırıl bir hayatım olmadı ve öyleymiş gibi davranmayacağım. İlk olarak şunu diyebilirimki; ben bir bağımlıydım. Tanrı'ya şükürler olsunki şimdi iyileşen bir bağımlı ve iyileşen bir alkoliğim" sözleriyle şaşırttı.