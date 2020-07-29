Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.