24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Fransız yıldız Nando de Colo açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür İstanbul'da bulunduğunu ve ailece burada oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyen Nando de Colo, "Yavaş yavaş çalışmalara başladık, yerleşim açısından halletmemiz gereken küçük detaylar var çünkü henüz takım olarak çalışmadık. Kızım okula başladı, o yüzden mutluyuz şu an" diye konuştu.
"ÇOK BAŞARILI BİR TAKIM VE AVRUPA'NIN EN İYİ ANTRENÖRÜNE SAHİP"
Uzun yıllar CSKA Moskova'da oynadıktan sonra yeni bir adım atması gerektiğini ve sonrasında Fenerbahçe'ye geldiğini vurgulayan Nando de Colo, "Çünkü başarabileceğimiz her şeyi başardık. Avrupa'da bunu başarabilecek takımlara baktığımızda, her sene sezon başından sonuna kadar mücadele edip Final Four'a kalmayı başaran Fenerbahçe Beko vardı. Tercihim de bu yüzden burası oldu. Daha yeni geldiğim için şu an yorum yapamıyorum ama dışarıdan baktığımızda, çok başarılı bir takım ve Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip" ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEM BİR BASKETBOL OYNANIYOR, BU YÜZDEN FENERBAHÇE BEKO'DAYIM"
Fenerbahçe Beko'nun çok iyi ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu dile getiren 32 yaşındaki basketbolcu, "Muhteşem bir basketbol oynanıyor, bu yüzden Fenerbahçe Beko'dayım. Muhtemelen çok benzeri olacak çünkü bir önceki antrenörüm de Obradovic'le uzun seneler çalışmış, öğrencisi diyebilirim Itoudis için. Dışarıdan da zaten sistemler gözüküyor, birlikte çalışıp oynamaya başlayınca göreceğiz" dedi.
"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Nando de Colo, CSKA Moskova forması giyerken son saniyelerde bulduğu sayılarla daha önce Fenerbahçe'yi mağlup etmeleriyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"Benim için geçmiş geçmiştir. Her takımda olduğu gibi yeni bir yere gittiğimiz zaman geçmişin çok üzerinde durmayız. Şu an Fenerbahçe'deyim ve bu takım, bu taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."
"TARAFTAR DESTEĞİNDEN DOLAYI EN ZORLU DEPLASMANLARDAN BİRİSİDİR"
Sarı-lacivertli taraftarları daha önceden de bildiğini, muhteşem bir grupları olduğunu söyleyen Nando de Colo, "Taraftar desteğinden dolayı en zorlu deplasmanlardan birisidir zaten. Tüm sezon boyu onların desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.
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