Nancy Pelosi Kovid-19'a yakalandı

AA

Pelosi'nin Özel Kalem Yardımcısı Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, 82 yaşındaki Pelosi'nin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Hammill, "Pelosi şu anda herhangi bir belirti göstermiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tam aşılı ve destek dozunu da oldu." ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda karantina altında kalacağını belirten Hammill, Pelosi'nin herkesi aşı olmaya davet ettiğinin altını çizdi.

Pelosi, önceki gün Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden'a sarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.