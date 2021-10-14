Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Namık Küçük görevden alındı. İşte 2018 yılından beri Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Namık Küçük hakkında merak edilenler...
NAMIK KÜÇÜK KİMDİR?
1981 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Roma Üniversitesi Tor Vergata’da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını
tamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.
2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Küçük, 2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ekonomist olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak
risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi.
2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.’de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!