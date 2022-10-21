Namaz kılarken kalp krizinden öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çoban'ın fenalaştığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim Pazartesi günü Bornova ilçesi Altındağ semtindeki bir camide meydana geldi. İkindi için camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Çoban'ın hareketsiz yattığını görenler yardıma koştu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, 10 gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; namaz kılan Çoban'ın bir anda fenalaşarak yığıldığı anlar yer aldı.