'Namağlup' dinleyiciyi selamladı

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İkisi remix olmak üzere on şarkıdan oluşan albümde, "Namağlup", "15'imde", "Bi El Uzat", "Başım Belada 2", "İhanet Eden Ölür" gibi yepyeni şarkıların yanı sıra; "Vakit Az, Diyar Pala ile beraber seslendirdikleri "Deneriz Yeniden", Mert Ustaoğlu ile beraber söyledikleri "Yakıyorum Gemileri" ile "Yakıyorum Gemileri (Berat Demir Remix)" ve "Namağlup (Berat Demir Remix)" şarkılarının remix versiyonları da yer alıyor.

ALBÜMÜN İKİNCİ VİDEO KLİBİ '15'İMDE'YE GELDİ

Albümle beraber müzikseverlerle buluşan "Namağlup"un ikinci video klibi "15'imde"nin ise söz ve bestesi Zeyd'e, düzenlemesi Aşıl'a ait. Yönetmen koltuğunda ise yine Murat Demir var.

Zeyd'in "Namağlup" albümü ve "15'imde" şarkısının video klibi, bugün tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.