Nallıhan Kuş Cenneti'nde yeni yangın!

Nallıhan Kuş Cenneti’nde geçtiğimiz günlerde çıkan ve söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ekiplerin uzun çalışması sonucu tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor.