TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İlçenin Bozyaka Mahallesi yakınlarında M.Y. yönetimindeki soda yüklü TIR ile M.G'nin (61) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.G. hayatını kaybetti, TIR şoförü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.