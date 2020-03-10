AA

Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kuran-ı Kerim okunması- Dua edilmesi- Kaymakam Murat Kahraman'ın konuşması- Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın konuşması- Serginin açılışı- Serginin vatandaşlar tarafından gezilmesi

Nallıhan'da "Şehit Ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" açıldı- Sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiği gün giydiği gömlekten helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleğine, şehit polis Memuru Fethi Sekin'in üniformasından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kravatına kadar 220'ye yakın kıyafet ve eşya yer alıyorANKARA (AA) - Türkiye'nin farklı yerlerindeki terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler ve devlet büyüklerinin de eşyalarından oluşan "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" Nallıhan'da açıldı.Nallıhan Belediyesince Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, protokol üyeleri, gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Kaymakam Murat Kahraman, açılışta, kendisinin bir mülki amir olarak değil de bir gazi abisi olarak konuşma yaptığını belirterek "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok." dedi.Belediye Başkanı Öntaş ise teyzesinin oğlu Zafer Çalışkan'ın da şehit olduğunu belirterek "Allah kimseye bu acıları vermesin. Teyzemin oğlu ilçemizin en son şehididir. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.Sela ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından serginin açılmasına katkıda bulunanlara plaket verildi, katılımcılar sergiyi gezdi.Hafta sonuna kadar açık kalacak sergide, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiği gün giydiği gömlekten helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun gömleğine, şehit polis Memuru Fethi Sekin'in üniformasından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kravatına kadar 220 ye yakın kıyafet ve eşya yer alıyor.