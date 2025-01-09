Nallıhan'da öğrencilere kitap desteği

Nallıhan Belediyesinden öğrencilere kitap desteği
Ankara'nın Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.
Güngör, Çayırhan Mahallesi'nde düzenlenen kaynak kitap dağıtım töreninde, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.
Öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını anlatan Güngör, kaynak kitapların temin edilmesinde destekte bulunanlara teşekkür etti.
Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Meşeci de katıldı.