Nallıhan'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 27.01.2024 - 00:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:29
Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin 2 katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.