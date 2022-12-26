AA

Ayakkabı giymenin kullanışlı olmadığı cami ve mescitlerin abdest alma bölümlerinin ve hamamların ayrılmaz bir parçası olan, "takunya" olarak da adlandırılan nalınlar, zamanla yerlerini plastik terliklere bıraktı.

Tire'nin geleneksel mesleklerinden olan nalıncılık, son ustaların işi bırakmasıyla adeta tarihe karıştı. Nalıncılık, Tire Kent Müzesi'nde oluşturulan geleneksel meslekler bölümde Nihat Yakın tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Nihat Yakın, AA muhabirine ilkokulu bitirdikten sonra çeşitli iş yerlerinde ayakkabıcılık yaptığını ve emekli olduktan sonra Tire'ye yerleştiğini belirtti.

Dönemin Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in "Sen bu işi yaparsın." diyerek kendisini cesaretlendirmesiyle 2014'te mesleğe başladığını anlatan Yakın, "Belediye Başkanımızın ricasıyla başladım, 'sen yaparsın' dedi ve başladım. Şimdi severek yapıyorum." dedi.

NALINLAR ARTIK SÜS EŞYASI OLDU

Geçmişte nalınların kültürün bir parçası olduğunu, genç kızların çeyizlerinde mutlaka nalınların bulunduğunu anlatan Yakın, şimdilerde ise yalnızca süs eşyası olarak satıldığını ifade etti.

Gençlerin mesleğe ilgisizliğinden şikayet eden Yakın, "Gençler okullarından arda kalan zamanda keşke gelseler haftada yarım saat bir saatini ayırsalar yeterli. Öğrenmelerini çok isterim." diye konuştu.

"İNŞALLAH BU MESLEKLER YAŞAR, BİZİMLE BERABER ÖLMESİN İSTERİM"

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın verdiği destekle mesleğin sonraki kuşaklara aktarılması için çalışmalara devam ettiğini belirten Yakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu meslekler yaşar, bizimle beraber ölmesin isterim. Keşke onu yaşatabilsek. Bu bizim kültürümüz yaşamasını çok istiyorum. Belediye bu kültürü yaşatmak için çalışıyor. Biz bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz."