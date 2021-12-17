Tanıtım filmi yayınladı

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'Nalan'ın fragmanı yayınlandı. Gösterime 7 Ocak 2022'de girecek olan filmde başrolleri Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci paylaşıyor. Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar adlı önemli oyuncuların da eşlik ettiği filmi aynı zamanda senaryoyu yazan Fatih Mutlu yönetti.

Yapımcısının Two Yapım olduğu 'Nalan', kadın programı sunucusu 'Nalan Kazak'ın yaşadıklarını konu ediniyor.